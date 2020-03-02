وفيات يوم الاثنين 2 مارس 2020

مريم أحمد عبدالرحمن الكندري أرملة، أحمد محمد شريف العوضي، 58 عاماً «شيعت» الرجال: الدعية، ديوان العوضي، النساء: هدية، ق 4، ش 6، م 198، ت: 66558936 – 99549396.

ضوية جابر فنطيل، ارملة، راشد جفين الفضلي، 84 عاماً «شيعت» الرجال: قاعة محمد لمعان العجمي، جنوب الصباحية، النساء: القرين، ق 1، ش 29، م 13، ت: 99112222 – 90900099.

عائشة سعد التركي ارملة، محمد عبدالله الحمد، 83 عاماً «شُيعت»، الرجال: بيان، ق 5، ش 2، م 16، النساء: قرطبة، ق 4، ش 1، ج 7، م 34، ت: 66883888 – 55525825.

علي محمد علي الخليفي، 81 عاماً بعد صلاة عصر غد الثلاثاء، الرجال: جابر الأحمد، ق 2،ش 241، م 162، النساء: الجابرية، ق5، ش7، م16، ت: 66154040 – 66636711 – 99882344.

فاطمه عبدالكريم الحصم الرشيدي، 59 عاماً «شيعت»، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: الدوحة، ق1، ش5، م24، ت: 66811888.