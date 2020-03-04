وفيات يوم الاربعاء 4 مارس 2020

مبارك عاتي عيد الشمري 67 عاماً «شيع» الرجال: الزهراء، ق 4، ش 416، م 5، ت: 55177733 – 99955524.

شفيقة ادريس مبارك 69 عاماً «شُيعت» الرجال: فهد الأحمد، ق 1، ش 133، م 12، النساء: الصباحية، ق 1، ش 9، م 277، ت: 99971505 – 50202299.

مريم حمد عبدالله المنصور أرملة، عبدالوهاب عيسى الحداد، 80 عاماً «شيعت» الرجال: مقبرة الصليبيخات فقط، النساء: حطين، ق 4، ش 411/ م 79، ت: 90094449 – 99013000 – 60333641.

أحمد خليل إبراهيم البناء 62 عاماً «شُيع»، الرجال: مسجد الوزان، مشرف، النساء: الجابرية، ق 5، ش 2، م 537، النساء عصرا فقط، ت: 99664777.

كبرى خاني كريمي ، ارملة، عبدالله علي دشتي، 70 عاماً شيعت، الجابرية، حسينية البلوشي، ت: 66399997.

عيد مزيد عيد العويد عاماً 39، التاسعة صباح غد الخميس، الرجال: العزاء بالمقبرة، النساء: العارضية، ق 11، ش 4، ج 4، م 3، ت: 55454543 – 99939920.

نوير حبيني سمره المطيري، أرملة، مضحي زيد سمره المطيري، 83 عاماً، بعد صلاة عصر غد الخميس، الرجال: في المقبرة، النساء: عبدالله المبارك، ق 2، ش 203، م 7، ت: 50011444.