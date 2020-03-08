“كورونا” يجبر جامعة ستانفورد على اعتماد “دروس الإنترنت”

أبلغت جامعة “ستانفورد” الأميركية طلابها أنها ستبدأ اعتبارا من الاثنين توفير الحصص الدراسية عبر الإنترنت لبقية فصل الشتاء، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الجامعة العريقة الواقعة في شمال كاليفورنيا، إنها تتوقع “أن يستمر عدد الإصابات المثبتة بمرض كوفيد 19 بالارتفاع في منطقتنا وفي أوساط جامعتنا”.

وأكدت أن مجموعة كبيرة من النشاطات في الجامعة التي تضم أكثر من 16 ألف طالب، ستلغى أو تعدل.

وفي بيان منفصل، قالت مديرة الجامعة بيرسيس دريل إن طالبين في “ستانفورد” عزلا نفسيهما بعد تعرضهما المحتمل لفيروس ” كورونا ” المستجد، وأوضحت أن الطالبين غادرا مساكن الطلاب بانتظار نتيجة الفحوصات.

والجمعة أعلنت جامعتان في ولاية واشنطن، حيث سجل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الفيروس، أنهما ستعتمدان الدروس عبر الإنترنت.

المصدر : سكاي نيوز