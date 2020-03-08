وفيات يوم الاحد 8 مارس 2020

محمد سائر ذياب العنزي 64 عاماً «شيع»، الرجال: عبدالله المبارك، ق 8، ش 807، م 30، النساء: الزهراء، ق 5، ش 505، م 31، ت: 55080500 – 99600885.

عائشة سعيد ملالي، 85 عاماً «شيعت»، عزاء الرجال بالمقبرة فقط، النساء: المنصورية، ق 2، ش 21، م 4، ت: 90993777 – 67722322 – 99484572.

عطيه منادي كليب السعيدي، 80 عاماً، بعد صلاة عصر غد الاثنين بمقبرة الجهراء، الرجال: سعد العبدالله، ق 2، ش 212، م 59، النساء: القصر، ق 1، ش 1، م 1، ت: 66807733 – 97171779 .

خديجة عبدالله الرابح، أرملة، عبدالله صالح الحملي، 84 عاماً، بعد صلاة عصر غد يوم الاثنين، الرجال: حطين، ق 2، ش 217، م 9، النساء: القصور، ق 7، ش 9، م 8، ت: 98021250 – 51366106.