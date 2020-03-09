وفيات يوم الاثنين 9 مارس 2020

خديجة صقر محمد الشطي زوجة، احمد علي أحمد الشطي، 61 عاماً، «شيعت»، الرجال: الصليبيخات، ق 1،ش 5، م 20، النساء: السلام، ق 7، ش 709، م 26، ت: 51512717 – 99396768.

عبدالوهاب عباس عبدالله 69 عاماً، «شيع»، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، النساء: صباح السالم، ق 6، الشارع الأول، ج 11، م 17، ت: 55518350 – 25510400.

فاطمة نمر نمر، أرملة، موسى خليفة عبدالله المسلم، 82 عاماً، «شيعت»، الرجال: الشويخ، ديوان القناعات، النساء: منطقة السلام، ق 5، ش 23، م 31، ت: 66560606 – 66166155 – 99634608 – 97827774.

مدينة درويش غلام حسين، ارملة، جراغ صباح البلوشي، 81 عاماً، «شيعت»، مبارك الكبير، مسجد القدس، ق 7، ش 255، ت: 90904488.

مريم سعود المخيزيم 81 عاماً، «شيعت»، الرجال: فقط في المقبرة، النساء: كيفان، ق 4، ش 48، م 5، ت: 99034635 – 99055552.

بطاقة دهيم مسير أرملة، عبدالله غرنان روضان الشمري 80 عاماً، «شيعت»، الرجال: الصباحية، ق 2، ش 1، م 368، على طريق الملك فهد، النساء: صباح السالم، ق 13، ش 1، ج 1، م 51، ت: 95559636 – 94949333.

فاطمة محمد حسين زوجة، خالد صفر علي عبدالله، 65 عاماً، «شيعت»، الرجال: مسجد الامام الحسن، بيان، النساء: بيان، ق 8، ش 1، ج 5، م 40، ت: 65544495 – 67798848.

نوري يوسف ملا حسين محمد التركيت 69 عاماً، التاسعة صباح، غد الثلاثاء، الرجال: ديوان التركيت، الفيحاء، ق1، شارع عبدالعزيز المزيني، ج11، م1، النساء: الرميثية، ق11، شارع معاذ بن جبل، م12، ت: 99411190 – 96602555.

خالدة مسعود عبدالله بلال، 64 عاماً، «شيعت»، التاسعة صباح، غد الثلاثاء، الرجال: الروضة، صالة دسمان، ق2، شارع سليمان بوكحيل، النساء: المنصورية، ق1، ش15، ج15، م5، ت: 66001035 – 66544882.

كريمة إبراهيم الكريديس الحمود، زوجة، حمد حمود مطلق الصلال، 66 عاماً، «شيعت»، الرجال: عبدالله المبارك، ق1، ش130، م17، النساء: العدان، ق4، ش9، م25، ت: 97653515.

باسمة علي إبراهيم العطار، زوجة، إبراهيم راضي المطرود، 57 عاماً، «شيعت»، الرجال: الصوابر، الحسينية الجعفرية، النساء: جنوب السرة، حطين، ق4، ش15، م18، ت: 55757551 – 97330347.