وفيات يوم الاربعاء 11 مارس 2020

حمود سعود الفرحان 90 عاماً «شيع» الرجال: الفيحاء، ديوان الفرحان، ق9، ش91، م1، النساء: الروضة، ق4، شارع أبو موسى الاشعري، م1، ت: 55298999 – 65111144.

رضيه علي اكبر نوري، أرملة/ حسن رضا البلوشي، 82 عاماً «شيعت» السالمية، الحسينية الحيدرية، ت: 25317549 – 97252451.

انتصار حمدعبداللهالصبيح زوجة/ جاسم عبدالله العبدالهادي، 63 عاماً «شيعت»، الرجال: اليرموك، ق1، الشارع الثالث، م15، النساء: اليرموك، ق3، ش2، ج10، م6، ت: 99777722 – 99666621.

حصه جاسم يوسف الهاشل 79 عاماً التاسعة صباح غد الأربعاء، الرجال: ديوان الهاشل، السرة، ق5 شارع حمد الرومي، م3، النساء: سلوى، ق12، ش5، م51، ت: 55777000.