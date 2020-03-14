وفيات يوم السبت 14 مارس 2020

حليمة عباس محمد غلوم 65 عاماً «شيعت»، الرجال: لا يوجد، النساء: عبدالله المبارك، ق 6، ش 611، م 20، ت: 94477400.

سارة عبدالرحمن حسن الكندري، 63 عاماً «شيعت»، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: الفردوس، ق 1، الشارع الأول، ج 9، م 10، ت: 99802699 – 97779964.

بدر راشد عبدالله الغنام، 64 «شيع»، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: هاتفياً، ت: 60733330 – 98842101.

فواز مبارك فارس الدُوَيْهيس، 40 عاماً «شيع»، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: لا عزاء للسيدات، ت: 99821135.

صلاح أحمد عبدالرحمن التركيت، 49 عاماً «شيع»، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: لا عزاء للسيدات، ت: 65838393.

يحيى حسين عبدالله اشكناني، 63 عاماً «شيع»، الرجال: جابر الأحمد، ق1، ش153، م298، النساء: الدوحة، ق2، ش5، م10، «العزاء فترة العصر فقط»، ت: 55226448 – 60014778.