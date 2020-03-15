وفيات يوم الاحد 15 مارس 2020

صبيح أحمد أمين حمد 85 عاماً «شيع» الرجال: الروضة، ق 3، شارع يوسف الصبيح، م 15، النساء: الروضة، ق 3، ش 32، م 5، ملاحظة: العزاء يوم الأحد فقط، ت: 95000100.

غنيمه عبدالله عبداللطيف القلاف 69 عاماً «شيعت» لا يوجــد، ت: 90991909 – 99816261.

تلا فايد علي شاه أرملة/ علي كرم جوهر، 92 عاماً «شيعت» العزاء في المقبرة فقط، ت: 99476442.

إبراهيم يوسف محمد الشهوان 83 عاماً «شيع» العزاء في المقبرة فقط، ت: 99609070.

إبراهيم أحمد عبدالله الزيد 32 عاماً «شيع» الرجال: العزاء بالمقبرة فقط، النساء: اتصال بالهاتف فقط، ت: 55044234 – 99239595 – 99076688 – 22517607.

عبدالله سعد محمد الجابر 99 عاماً «شيع» العزاء في المقبرة فقط، ت: 50501000.