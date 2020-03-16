وفيات يوم الاثنين 16 مارس 2020

ذكريات عبدالله إبراهيم العنزي، 47 عاماً «شيعت»، الرجال: النهضة، ق 1، ش 126، م 6، النساء: فهد الأحمد، ق 1، ش 116، م 39، ت: 66532252 – 98089224.

شريفه عبدالوهاب عيسى القطامي 85 عاماً «شيعت»، العزاء الاتصال بالهاتف، ت: 66665566.

خديجة غلوم علي ميرزا 85 عاماً «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 96663039.

سميرة عبدالحسن المعلا 56 عاماً «شيعت»، العزاء في المقبرة والاتصال بالهاتف، ت: 51332315.

حياة عواد عيسى العيسى أرملة/ محمد أحمد الدويسان 68 عاماً «شيعت»،الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: هاتفياً، ت: 99597088 – 99765320.