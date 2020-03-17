وفيات يوم الثلاثاء 17 مارس 2020

عبدالله علي محمد ملا علي، 62 عاماً، الرجال، العزاء في المقبرة فقط، ت: 66225282.

هيفاء محمد أحمد المهنا: 45 عاماً، الرجال، العزاء في المقبرة فقط، ت: 66716800.

نبيلة محمد راشد إبراهيم، زوجة سعود حمد الجلق: 68 عاماً، الرجال، العزاء في المقبرة، ت: 94060064، 94966033.

كفاية غلوم محمد علي، 45 عاماً، الرجال، العزاء في المقبرة،ت: 66211858.

عبدالمحسن محسن علي الأمير، 84 عاماً، الرجال، العزاء هاتفياً فقط،ت: 66096174.

عبدالله محمد ميرزا، 83 عاماً الدفن بعد صلاة العصر، الرجال، العزاء في المقبرة، ت: 99000666، 97553344.