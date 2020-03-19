وفيات يوم الخميس 19 مارس 2020

عبد الرحمن سعد جاسم عبد الله 33 عاماً «شيع» العزاء في المقبرة فقط، ت: 99009078 – 66585251.

بدر عبد العزيز الشاهين الغانم 83 عاماً «شيع» العزاء في المقبرة فقط، ت: 99720309.

أنوار سيف مبارك الصانع 34 عاماً «شيعت» العزاء في المقبرة فقط، ت: 99661826 – 99920114.

خالد جاسم محمد الحمدان 58 عاماً «شيع»، العزاء في المقرة فقط، ت: 96990033.

عجيل نصار الشريدة الشمري 78 عاماً «شيع» العزاء في المقبرة فقط، ت: 99081392 – 97774269.

فاطمة حسين البلوشي 30 عاماً «شيعت» العزاء في المقبرة فقط، ت: 65111124 – 65900906.

شمه عبدالله عبدالعزيز الفارس أرملة/ مهوس سليمان السعيد 89 عاماً التاسعة من صباح غد الجمعة، العزاء في المقبرة فقط، ت: 25334190.