وفيات يوم الاحد 29 مارس 2020

عائشة حمد عثمان الخضير، زوجة، فهاد مبارك محمد الفهاد، 73 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99713125.

شريفة جمعة خميس الفودري، زوجة، حمد جاسم احمد الشطي، 69 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 90011435، 55002231.

بيبي جاسم يعقوب ابوالحسن، ارملة، علي أحمد اسطي أحمد بهبهاني، 84 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط.

وسمية أحمد محيسن الحبشي، ارملة، عبداللطيف علي الشايع، 71 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99420101.

عبدالكريم عبدالواحد عبدالله بسكتي، 68 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 55566095.

منال محمد الخالد عنتابلي، زوجة، فاضل عبدالله الهزاع، 41 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99011541.

فاطمة راشد ابوقماز، زوجة، ابراهيم عبدالعزيز المقهوي، 87 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 50872288.

عيد محمد حبيب المطيري، 95 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 50591519، 97709094.

سلمى عبدالله المدعج، 78 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99071441.

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