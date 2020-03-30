وفيات يوم الاثنين 30 مارس 2020

صفية حمد محمد العبيدي، زوجة، مبارك سعود محمد العبيدي، 80 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99184888، 22540527، 22540549.
ضحوي بداي باجي المطيري، 73 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99812276، 99681989، 51114888.
سلمان ياسين أحمد بوكنان، 70 عاما، «شيع» ، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 66237272، 66504882.
عبدالعزيز صلاح سعود عمر الغرير، 16 عاما، «شيع» ، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 97228332
غصنة سعد الهملان، 79 عاما، «شيعت» ، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 97488555.
سعد طاحوس غازي العتيبي، 52 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 97888768، 99819595.
جوهر ماجد جوهر السعيد، 63 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 97622654، 99490780.
نبيهه أحمد العلي، أرملة، عبدالرحيم عبداللطيف المزين، 80 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 97175775.
محمد عبدالله اشكناني، 77 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 66638885، 94027270
عبدالعزيز خالد صالح العوضي، 21 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99177996.
عبدالله غازي يونس الحاتم، 17 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99987698
طيبة ناصر مهنا السهلي، زوجة، هلال عجيل عيد، 66 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99610131، 99446828.
مدينة قاسم محمد، ارملة، احمد محمد علي البندري، 82 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99767408
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