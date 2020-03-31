وفيات يوم الثلاثاء 31 مارس 2020

ابراهيم ابراهيم الفصام، 71 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99620250، 99365595

حنيف مزعل المزيعل، 86 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 97307071، 99518032

عبدالرحمن عبدالله عامر الرجباني، 76 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 50070080، 50888505

جاسم محمد عبدالله الغيث، 74 عاما، «شيع»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99288171

غنيمة ناشي غنيم الصواغ العازمي، ارملة/ فالح حمود غنيم الصواغ العازمي، 80 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99893222، 55616611

هنوف عبدالكريم احمد الياقوت، 45 عاما، «شيعت»، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99666435، 98854447

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