وفيات يوم الاربعاء 1 ابريل 2020

شيخة محمد عبد الرحمن النيباري، 74 عاماً، شيعت،ت: 99910104.

لولوه حمد سعد الخضر، 67 عاماً، شيعت،ت: 97575120، 99827994.

صغرى علي عباس زكريا، 64 عاماً، شيعت، ت: 66161688، 66331885.

غالية عبد الله ناصر الرشيدي، أرملة ،محمد عويد ناصر الكعمي، 83 عاماً، شيعت،ت: 50591999، 98779885.

سالم حمد سعد الحقان، 70 عاماً، شيع،ت: 51136339، 99754050.

بدرية حسين خليفة بورسلي، أرملة ،حسين علي العياضي، 85 عاماً، شيعت،ت : 50663535.

علي علي نجم السنافي، 80 عاماً، شيع، ت: 60005561.

عبد الله محمد الحواف العدواني، 73 عاماً، شيع،ت :66698787، 55365522.

فاتن حسن غلوم علي، 49 عاماً، شيعت،ت: 99820944