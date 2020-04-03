أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة تسجيل 7472 إصابة و932 وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في غضون الساعات ال 24 الماضية.

وقالت الوزارة على موقعها الرسمي على الإنترنت ان الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 710ر117 ألف حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 953ر10 ألف حالة.

وأضافت ان 637ر56 ألف شخص يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات في حين غادرها بعد تحسن حالاتهم 513ر30 ألف شخص.

وذكرت ان الإصابات في العاصمة مدريد ارتفعت إلى 34188 والوفيات إلى 4483 في حين سجل إقليم (كتالونيا) 23460 ألف إصابة و2335 حالة وفاة وسجل إقليم (كاستيا لا مانتشا) 8523 إصابة و916 وفاة.

وارتفعت كذلك الحالات في إقليم (كاستيا وليون) إلى 7875 إصابة و723 وفاة وفي إقليم (بلاد الباسك) إلى 7827 إصابة و444 وفاة بينما سجلت (الأندلس) 7374 إصابة و376 حالة وفاة.

وتعيش إسبانيا يومها ال20 من “حالة الطوارئ” الوطنية التي تشمل منع التجوال في جميع أنحاء البلاد إلا للأسباب القاهرة أو بعض الاستثناءات التي تم تقليصها في الأيام القليلة الماضية ليشمل تعليق جميع الأنشطة غير الحيوية في إسبانيا مثل البناء والصناعة في محاولة لتخفيف العبء على النظام الصحي الإسباني.

وقال التلفزيون الإسباني الرسمي ان الحكومة الإسبانية تدرس إمكانية تمديد حالة الطوارئ مدة 15 يوما إضافيا أي حتى ال 26 من أبريل لمواصلة التقدم في محاصرة الفيروس الذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من 13 ألف طبيب وممرض.

ويؤكد باحثون وأطباء في إسبانيا ان العدد الرسمي للإصابات والوفيات لا يتوافق مع الواقع لاسيما انه لا تجرى الاختبارات الكافية للسكان للوقوف على العدد الحقيقي للإصابات في حين انه لا يتم احتساب وفيات الأشخاص لاسيما المسنون الذين يتوفون من جراء المرض لكن دون إجراء الاختبارات لهم وذلك في ضوء عدم وجود العدد الكافي لتلك الاختبارات.