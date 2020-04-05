أعلن نائب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية الدكتور عادل الحنيان مباشرة طلبة السنة النهائية في كلية الطب تدريبهم في أقسام الباطنية اعتبارا من اليوم الأحد.

وقال الحنيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن كلية الطب تولت التنسيق مع وزارة الصحة بشأن مباشرة طلبة السنةالسابعة في كلية الطب تدريبهم بأقسام الباطنية والجراحة اعتبارا من اليوم وحتى 21 مايو المقبل وفق الجداول المرفقة التي أعدتها كلية الطب.

وأوضح أن الطلبة باشروا تدريبهم بالمستشفيات منها (مبارك الكبير) و(الأميري) و(الفروانية) و(العدان) إلى جانب مستشفى الصباح.

وأفاد بأن الاختبارات النهائية لطلبة السنة السابعة والنهائية في كلية الطب ستعقد خلال الفترة من 4 إلى 25 يونيو المقبل تسبقها فترة تحضيرية للاختبارات مشيرا أن عدد طلاب الدفعة يبلغ 116 طالبا وطالبة.

وأكد أن الطالب لن يتخرج دون أن يتم التدريب الميداني بكفاءة إلى جانب اجتيازه الاختبارات النهائية بنجاح للالتحاق بالعمل وفق النظام المعمول به سابقا في كلية الطب بجامعة الكويت.

وبين الحنيان أن هذا التنسيق مع وزارة الصحة يأتي بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتطبيق قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور سعود الحربي باستكمال تدريب طلبة السنة النهائية لكليات مركز العلوم الطبية لإتمام متطلبات الفصل الدراسي الثاني مما يهيئهم للتخرج ثم الانضمام للعمل الإكلينيكي في مستشفيات وزارةالصحة لدعم القوى العاملة فيها.

وكان الوزير الحربي وافق في وقت سابق على مقترح اتمام طلبة السنة النهائية في كليات مركز العلوم الطبية مدة الفصل الدراسي الثاني وتمكينهم من أداء الاختبارات النهائية للتخرج بغية مساندة الطواقم الطبية العاملة في مكافحة عدوى فيروس كورونا.

وجاءت هذه الموافقة على المقترح المقدم حرصا على مصلحة الطلبة إلى جانب تمكينهم من الانضمام بصورة مباشرة إلى قوة العمل في الكويت.