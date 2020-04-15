وفيات يوم الاربعاء 15 ابريل 2020

طيبة عبدالعزيز سليمان العويد، أرملة شريدة سعد الشريدة، 77 عاما، «شيعت»، ت: 99466671، 97378378.

نجاح محمد علي المبارك، أرملة، حسين علي إبراهيم موسى العطار، 58 عاما، «شيعت»، ت: 66654054، 55388480.

أمينة عبدالله سلطان جوهر، أرملة محمد راشد الفهد، 77 عاما، «شيعت»، ت: 62226919.

فوزية زايد خلف المغربي، زوجة، خلف عاتي عيد الشمري، 66 عاما، «شيعت»، ت: 66211262، 55526809، 24864126، 66997989.

لايش حسين مطر العنزي، 76 عاما، «شيع»، ت: 50770071، 50150055.

نورة إبراهيم محمد المحيش 78 عاما، «شيعت»، ت: 65555108

خالد إبراهيم سعد الناهض، 70 عاما، «شيع».

حسام علي مبارك العلي، 62 عاما، «يشيع صباح الخميس»، ت: 25352858.

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