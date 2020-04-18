أعلنت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي الكويتية فاطمة السنان أن الوزارة قررت زيادة عدد المقررات المسموح للطالب المبتعث دراستها بنظام (الأونلاين) في الفصل الصيفي.

وقالت السنان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن القرار يسمح بالتسجيل في ثلاثة مقررات دراسية إضافية للطالب المستمر وأربعة مقررات دراسية إضافية للطالب الخريج.

وأوضحت أن هذا القرار الاستثنائي يأتي إضافة للحد المسموح به سابقا والمتمثل بالسماح بتسجيل أربعة مقررات (أونلاين) كحد أقصى للطالب خلال كامل فترة الدراسة ليصبح إجمالي عدد المقررات المسموح بدراستها بهذا النظام ثمانية مقررات للطلبة خريجي الفصل الصيفي وسبعة مقررات للطلبة المستمرين المسجلين للفصل الصيفي القادم.

وذكرت أن القرار جاء تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم جراء وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) واستعانة معظم الجامعات حول العالم بالدراسة عن بعد (أونلاين) مؤكدة أن قرار الوزارة يأتي حرصا على مصلحة الطلبة وعدم تأخر مسيرتهم التعليمية.

وشددت على أن الوزارة ممثلة بمكاتبها الثقافية تتابع عن كثب أوضاع طلبتنا الدارسين في مختلف الجامعات العالمية إلى جانب المتابعة المستمرة لعملية إجلاء الطلبة مؤكدة أن (التعليم العالي) تدعم قرار الطالب بشأن العودة من عدمها.