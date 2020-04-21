الرياض – 21 – 4 (كونا) — أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا.

وبين المصدر في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء ان تلك الأوقات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم.

واضاف ان السماح بخروج سكان المدن والمحافظات التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة من منازلهم “لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين” من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

واشار الى استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.

وقال المصدر ان وزارة الداخلية تؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة جائحة (كورونا) حفاظا على الصحة العامة وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية مهيبة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل الصحي تحقيقا للمصلحة العامة.