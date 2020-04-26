وفيات يوم الاحد 26 ابريل 2020

محمد معرفي عبدالرحمن معرفي، 83 عاماً، «شيع»، ت: 99399389، 99689088، 99001051.

أحمد محمد حسن الملا، 81 عاماً، «شيع»، ت: 99143446، 99407763.

خزنة جري فاحس المطيري، 87 عاماً، «شيعت»، ت: 66960260.

آمنة فهد سراح الدغيم، زوجة، موسى محمد سراح الدغيم، 49 عاماً، «شيعت»، ت: 95505551.

جمال السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي، 72 عاماً، «شيع»، ت: 55555210، 99375207.

خالد أحمد العبدالغفور، 84 عاماً، «شيع»، ت: 99525971، 55209200.

نورة مرزوق فرج العبدالله، 80 عاماً، «تشيع التاسعة من صباح اليوم»، ت: 99805363، 66080898.

زليخة عبدالرحمن علي، 78 عاماً، «شيعت»، ت: 66015834، 66592284.

دلال جاسم راشد الجيماز، 36 عاماً، «شيعت»، ت 52223206، 99580066.

علي عيد مصلح المطيري، 55 عاماً، «شيع»، ت 97634347، 50239116.

فهد نواف جالي الفضلي، 76 عاماً، «شيع»، ت 99625523، 99363725.

علي عبدالله محمد نور، 55 عاماً، «شيع»، ت 99499618، 97374759.

رشيد محمد حسن العجمي، 39 عاماً، «شيع»، ت 97841405، 90078222.

نعيمة حسين محمد الحواج، 67 عاماً، «شيعت»، ت 99733409.

زهرة عباس عبدالحسين، زوجة، عباس عيسى القطان، 67 عاماً، «شيعت»، ت 67760639، 94492662.

مريم إبراهيم سالم الفيلكاوي، أرملة، علي طالب محمد الفيلكاوي، 79 عاماً، «شيعت»، ت 66006367، 99637090.

عزيزة موسى عباس أبوالحسن، أرملة، جواد يعقوب أبوالحسن، 96 عاماً، «شيعت»، ت 99329422.

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