وفيات يوم الاثنين 27 ابريل 2020

حجية سالم فهد الدويلة، أرملة، مبارك خالد الدويلة، 83عاماً، «شيعت»،ت: 55077077، 55888896.

نورة بادي إبراهيم، 68 عاماً، «شيعت»،ت 55778753، 55500928.

عماش متعب عماش العتيبي، 86 عاماً، «شيع»،ت 65157575.

فهد حزمي فهد الدوسري، 53 عاماً، «شيع»،ت 66088434، 55644989.

ياسر عباس حسين رمضان، 53 عاماً، «شيع»،ت 99610516.

فاضل عبدالرحمن محبوب السعيد، 55 عاماً، «شيع»،ت 99683114، 60655512.

حميدة محمد عبدالعزيز، أرملة، عبدالله مطلق، 98 عاماً، «شيعت»،ت 99519777، 55136888.

نورة مرزوق فرج العبدالله، 80 عاماً، «شيعت»،ت 99805363، 98816867.

عبدالله سعود عبدالرحمن المقيم، 88 عاماً، «شيع»،ت 99067823، 99585283.

عزاب قطيم عفار العتيبي، 82 عاماً، «شيع»،ت 97575525، 99668363.

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