وفيات يوم الاحد 10 مايو 2020

سالم علي سالم: 97 عاماً، ت: 99651353، 66665878.
نورية احمد محمد الدارمي، زوجة قيس عبدالرزاق الصالح: 68 عاماً، 69611110.
غلا هادي عواد جمعان: 23 عاماً، ت:66141899.
لطيفة عبدالعزيز جاسر البابطين: 72 عاماً،ت: 65665518.
سليمان عبدالكريم محمد الأمير: 58 عاماً،ت: 99755944.
محمد عبدالله صالح الحداد: 65 عاماً، ت: 99018256.
رجعة جبهان مبارك الشريان ، ارملة سعد مبارك الشريان: 86 عاماً،ت: 97801440.
أحمد حمد علي الخنيني: 58 عاماً.
حليمة علي حسن صفر، ارملة عبدالرضا عبدالله قاسم: 80 عاما، ت: 99061651.
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