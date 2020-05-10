وفيات يوم الاحد 10 مايو 2020

سالم علي سالم: 97 عاماً، ت: 99651353، 66665878.

نورية احمد محمد الدارمي، زوجة قيس عبدالرزاق الصالح: 68 عاماً، 69611110.

غلا هادي عواد جمعان: 23 عاماً، ت:66141899.

لطيفة عبدالعزيز جاسر البابطين: 72 عاماً،ت: 65665518.

سليمان عبدالكريم محمد الأمير: 58 عاماً،ت: 99755944.

محمد عبدالله صالح الحداد: 65 عاماً، ت: 99018256.

رجعة جبهان مبارك الشريان ، ارملة سعد مبارك الشريان: 86 عاماً،ت: 97801440.

أحمد حمد علي الخنيني: 58 عاماً.

حليمة علي حسن صفر، ارملة عبدالرضا عبدالله قاسم: 80 عاما، ت: 99061651.