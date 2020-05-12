وفيات يوم الثلاثاء 12 مايو 2020

حسين علي سياواش آغا رضا، 46 عاماً، «شيع»، ت: 90000346.

سعاد عبدالعزيز ابراهيم الفرج، زوجة، ماهر أحمد السليم، 63 عاماً، «شيعت»، ت: 66935552، 99951266.

غازي فهد سليمان الطخيم، 72 عاماً، «شيع»، ت: 99099269.

ضحوي جازي معتوق العجيري العازمي، 86 عاماً، «شيع»،، ت: 97881577، 99887025.

أمينة غانم عبدالله بوراشد، أرملة، عبدالله محمد الملا، 85 عاماً، «شيعت»، ت: 99444496، 66222110، 99022687.

عائشة مفرح فريح الهباس، أرملة، محمد سعد الفوزان، 81 عاماً، «شيعت»، ت: 60033999.

أمينة عبدالهادي حمد بوطيبان، زوجة، خالد سابح العصفور، 68 عاماً، «شيعت»، ت: 99852887.