الشيخ والمثير للجدل.. والزيارة خلال الحظر

غرّد في تويتر شخص مثير للجدل عن استقباله لشيخ في منزله وهذا الأخير أيضا كان مثيرا للجدل، وكان هذا الاستقبال خلال الحظر الكلي، كان الأول يفتخر بأن الشيخ أخذ تصريحا لزيارته في منزله وقد وثق تلك الزيارة بالصور.

ظهرت هذه التغريدة الموثقة بالصور في الوقت الذي كان فيه وزير الداخلية ووزير الصحة يشددان على الالتزام بالحظر الكلي وخصوصا وزير الصحة الذي كان يبدي امتعاضه من مناظر التجمعات الذي تدل على أن بعض الناس مازالوا يحتاجون لمزيد من الوعي -على حد قوله-.

أظن أن هذه هي القشة التي ستقصم ظهر البعير في هذه الجائحة … وظهر الحكومة به كسر قديم كلما تم تجبيره انكسر مرة أخرى، لكن في هذه الجائحة طمئنونا بأن الوضع يختلف وأن الظهر هنا متين ولن يكسر، وبصراحة أنا لا أثق بهذه التطمينات.. وعموما هذا الشخص المثير للجدل والشيخ الزائر، سيبديان لنا ما كنّا نجهل سواء سلبا بإماتة القضية أو إيجابا باتخاذ إجراءات صارمة ضدهما وضد التلاعب بالتصاريح خلال الحظر .. فالجميع سواسية أمام القانون كما يفترض.