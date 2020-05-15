وفيات يوم الجمعة 15 مايو 2020

رؤى يوسف علي الرشيد البدر، زوجة الشيخ سعود محمد اليوسف السعود الصباح، 40 عاماً ، شُيِّعت،ت: 67008008.

هاشمية سيد محمد سيد علي القلاف، زوجة احمد حسين القلاف، 68 عاماً ، شُيِّعت،ت: 664545518، 66585212

مسلم حمود فهد العازمي، 83 عاما ، شُيِّع، ت: 66223888

خالد عبدالعزيز محمد النصف، 43 عاما ، شُيِّع، ت: 99389357، 99625124.

خالد عبدالله عيسى البالول، 59 عاما ، شُيِّع، ت: 97616668 ، 99790585.

عبدالعزيز ناصر احمد الجحمه، 86 عاما ، شُيِّع،ت: 66888009 ، 99688336، 67638923.

جاسم محمد مرضي ابوعجل، 89 عاما ، شُيِّع،ت: 97555556.

هديل صالح عبدالعزيز العجمي، زوجة مبارك حسين مبارك العجمي، 21 عاما ، شُيِّعت،ت: 55454521.