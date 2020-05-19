وفيات يوم الثلاثاء 19 مايو 2020

فوزية خليل إبراهيم جمعة، «67 عاماً»، شيعت، ت: 50030009 – 97997753.

أنيسة خليفة عباس، أرملة باخان محمد كرم، «85 عاماً»، شيعت، ت: 65611114.

خالد عبدالله الدعيج، «78 عاماً»، شيع، ت: 99039038 – 99422915.

مريم غلوم علي الباطني، «73 عاماً»، شيعت، ت: 99602705.

ميثة سعد محمد المدعج، زوجة مبرك علي الصواغ، «66 عاماً»، شيعت، ت: 99926631 – 50009001.

سعدة مبارك شداد خليف الرشيدي، أرملة محمد مرضي شداد خليف الرشيدي، «77 عاماً»، شيعت، ت: 99773446 – 66011135.

طلال سالم دخيل القنيصي، «45 عاماً»، شيع، ت: 66088588 – 99522495.

خديجة أحمد محمد السبع، زوجة أحمد محمد ناصر القطان، «70 عاماً»، شيعت، ت: 99668594 – 99669519 – 99884408.

فلاح محمد الصبري، «83 عاماً»، شيع، ت: 99768220 – 99996034.

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