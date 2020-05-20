وفيات يوم الاربعاء 20 مايو 2020

عواشة سلطان سليمان الحديب، زوجة،محمد فلاح سعد المعصب، 36 عاماً،«شيعت»، ت: 69000039.

محمد حسن محمد الملا، 74 عاماً،«شيع»، ت: 99881788،94949449.

ناصر مبارك نقا الصنوين، 74 عاماً،«شيع»، ت: 99445580،90055521.

وضحه أحمد البحر، 92 عاماً،«شيعت».

معصومة علي إبراهيم السماك،أرملة،إسماعيل خليل القلاف، 63 عاماً،«شيعت»، ت: 67676042.

نوير مطلق رشاش المطيري،أرملة،علي هليل الطويح، 78عاماً،«شيعت»، ت: 99077688.

فوزية محمد عبد المحسن،زوجة،حسين محمد البشر، 66 عاماً،«تشيع في التاسعة من صباح الخميس بمقبرة صبحان»، ت: 51617195.

بدرية محمود أحمد النجار،زوجة،علي إبراهيم بشاره، 82 عاماً،«شيعت»، ت: رجال:99037373، نساء:99064898.

إنا لله و إنا إليه راجعون