وفيات يوم الثلاثاء 26 مايو 2020

سليمان علي محمد الفضلي، 49 عاماً، «شيع»، ت: 66060088
ناصر أحمد حسن عبدالله، 40 عاماً، «شيع»، ت: 96674665
جمال صالح محمد العجيري، 62 عاماً،» شيع»، ت: 66207848، 98543222 .
فيصل علي الداود الحمود، 73 عاماً،» شيع» ، ت: 99688684- 99767544.
محمد جاسم محمد المسباح، 70 عاماً،» شيع»، ت: 65865151، 99779099 .
زمزم علي محمد أبوطالب، أرملة، علي جاسم جعفر الكندري، 86 عاماً، شيعت، ت: 99669404، 9964611.
محمد صقر حمد بورسلي، 49 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الأربعاء، ت : 99979544، 99812938
سارة خالد عبدالله النوه، 30 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر الأربعاء ، ت: 99773698 .
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