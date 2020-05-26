الوفيات

وفيات يوم الثلاثاء 26 مايو 2020

منذ ساعتين
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سليمان‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الفضلي،‭ ‬49‭ ‬عاماً،‭ ‬«شيع»‭‬،‭ ‬ت: ‭ ‬66060088

ناصر‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله،‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬«شيع»‭‬،‭ ‬ت: ‭ ‬96674665
جمال‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬العجيري،‭ ‬62‭ ‬عاماً،‭» ‬شيع»‭‬،‭ ‬ت: ‭ ‬66207848،‭ ‬98543222 .

فيصل‭ ‬علي‭ ‬الداود‭ ‬الحمود،‭ ‬73‭ ‬عاماً،‭» ‬شيع»‭ ‬،‭ ‬ت: ‭ ‬99688684- ‭ ‬99767544.

محمد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬المسباح،‭ ‬70‭ ‬عاماً،‭» ‬شيع»‭‬،‭ ‬ت: ‭ ‬65865151،‭ ‬99779099‭ ‬.

‬زمزم‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬أبوطالب،‭ ‬أرملة‭، ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬جعفر‭ ‬الكندري،‭ ‬86‭ ‬عاماً،‭ ‬شيعت‭‬، ت: ‭ ‬99669404،‭ ‬9964611.

محمد‭ ‬صقر‭ ‬حمد‭ ‬بورسلي،‭ ‬49‭ ‬عاماً،‭ ‬يشيع‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬عصر‭ ‬ الأربعاء‬،‭ ‬ت : ‬99979544،‭ ‬99812938‭‬

سارة‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬النوه،‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬تشيع‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬عصر‭ ‬الأربعاء ،‭ ‬ت: ‭ ‬99773698 ‬.

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