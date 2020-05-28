وفيات يوم الخميس 28 مايو 2020

علي طارق حسين بوحمد، 27 عاماً، «شيع»، ت: 96667311.

سارة عبدالله حمد الحردان، 74 عاماً، «شيعت»، ت: 97510777.

مريم محمد علي الصفار، ارملة، عبدالله ناصر الحرز، 95 عاماً، «شيعت»، ت: 99772207،99512200.

صالح محمد الطميهير، 48 عاماً، «شيع»، ت: 55662825.

هيا جاسم مبارك الصليبي، زوجة، عبدالهادي عواد المياس، 64 عاماً، «شيعت»، ت: 97161442،98931194.

عيد ربيع شالح العتيبي، 78 عاماً، «شيع»، ت: 65554674،55004005.

عبدالله خليف ضيدان ابوعدل، 86 عاماً، «شيع»، ت: 50011214.

فاطمة عبدالرحمن العنزي، زوجة، عباس حمد حشر العنزي، 63 عاماً، «شيعت»، ت: 99070707،50060667.

حميده عايد الرشود، ارملة، سماح ثعيل رشود الرشيدي، 76 عاماً «شيعت»، ت: 65574444.

عبدالله يعقوب عيسى صادق، 70 عاماً، «شيع»، ت: 66900999.