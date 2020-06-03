وفيات يوم الاربعاء 3 يونيو 2020

عبدالله أحمد عبدالله المسري، 69 عاماً، شيع، ت: 66533833،99880486،97595638.

العنود سعيد مريبد السويجي المطيري، 41 عاماً، شيعت،ت: 51111131، 99633337، 97777701.

مبارك عايض الحقان، 84 عاماً، شيع، ت: 99713507.

مجبل رجيان البغيلي الرشيدي، 87 عاماً، شيع،ت: 50242454.

خزنه مشعل نقاء قرزوح، أرملة ، غازي محمد سعود العتيبي، 60 عاماً، شيعت،ت: 96660588.

سالم مسعود سعد السرور، 74 عاماً، شيع، ت:99111204.

محمد سليمان محمد النويصر، 67 عاماً، شيع،ت: 66449907، 96070709.

محمد صالح حسين كلبان، 75 عاماً، شيع، ت:99210988.