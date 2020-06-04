وفيات يوم الخميس 4 يونيو 2020

حمد مصطفى محمد الحمد المجرن، 68 عاماً، «شيع»، ت: 99040901

لطيفة عبدالعزيز يوسف البالول، 91 عاماً، «شيعت»، ت: 66660003

ابتسام أحمد شهاب القلاف، 51 عاماً، «شيعت»، ت: 96696514

خالد رجا البغيلي الرشيدي، 87 عاماً، «شيع»، ت: 99674799

مشاعل عبدالله بديوي البديوي، 52 عاماً، «شيعت»، ت: 99028999، 55755858، 99673939

عباس حسين ياسين الحداد، 73 عاماً، «شيع»، ت: 60057537، 99981562، 99875306، 94942877

فاطمة أحمد اليوسف، أرملة/ علي عبدالله المنصوري، 81 عاماً، «شيعت»، ت: 50818080

أحمد عبدالله أحمد بورحمة، 75 عاماً، «شيع»، ت: 97799479، 99780803، 97736693، 97688893

عبدالله بدر عبدالله الميلم، 54 عاماً، «شيع»، ت: 99218811

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