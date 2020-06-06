وفيات يوم السبت 6 يونيو 2020

مريم خالد السعيد الرشيد، أرملة، يوسف عبدالله علي الحقان، 82 عاماً، «شيعت»، ت: 99708474، 97879980، 99555072.

أسما عطية محمد العطية، أرملة، حبيب جواد إسماعيل، 75 عاماً، «شيعت»، ت: 97804429، 99859008، 65085850.

عايشة إبراهيم سليمان المرجان، زوجة، أحمد يوسف الراشد الضويحي، 73 عاماً، «شيعت»، ت: 99656234.

أيوب خضير يوسف العلي، 60 عاماً، «شيع»، ت: 99272430، 99073457.

فهيد حمد الهاشمي العجمي، 90 عاماً، «شيع»، ت: 99444576، 99050516، 99655359.

محمد خالد عواد العواد، 70 عاماً، «شيع»، ت: 90044999.

نعيمة فارس ربيع، أرملة، عبدالرزاق صالح العبدالسلام، 93 عاماً، «شيعت»، ت: 99611844، 99514495.

حنان عبداللطيف ماجد الحملي، زوجة، أحمد محمد الفيلكاوي، 49 عاماً، «شيعت»، ت: 99423941.

زينب يوسف مصطفى أيوب، أرملة،، عيسى سعد العلي، 75 عاماً، «شيعت»، ت: 99605578، 99539531.

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