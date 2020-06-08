وفيات يوم الاثنين 8 يونيو 2020

عبدالله سالم عامج العنزي، 49 عاماً، شيع، ت: 99966590.

عبداللطيف علي محمد، 91 عاماً، شيع، ت: 66358787.

محمد طالب عبدالرحمن طالب، 69 عاماً، شيع، ت: 50119299.

مضحي عواد نايف الشمري، 80 عاماً، شيع، ت: 67777026، 66565556.

سليمة عبدالرسول علي محمد، زوجة، عبدالله حسن عبدالله كمشاد، 68 عاماً، شيعت، ت: 99687550.

عبدالقادر عبدالله العلي الوزان، 79 عاماً، شيع، ت: 90009066، 99818886.

وليد علي العيسى، 69 عاماً، شيع، ت: 99005227.

فيصل جواد عبدالله الصفار، 64 عاماً، شيع، ت: 99309980، 99025274.

مساعد أحمد عبدالله العبد الإله، 87 عاماً، يشيع عند التاسعة من صباح الثلاثاء، ت: 99607534، 99723449.

إبراهيم رجب محمد غلوم شاه، 82 عاماً، يشيع عند التاسعة من صباح الثلاثاء، ت: 99868688.

«»