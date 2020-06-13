وفيات يوم السبت 13 يونيو 2020

رجعان جديع محمد العازمي، 67 عاماً، «شيع»، ت: 60004457.

طيبة صالح عبدالله التنيب، أرملة، ارحمة حسين صقر اللحدان، 96 عاماً، «شيعت»، ت: 99993512.

رقية أمان الفليج، 94 عاماً، «شيعت»، ت: 97495490، 99177889، 99081916.

فيصل مبارك علي القناعي، 70 عاماً، «شيع»، ت: 99020444.

رعوب حسين الفقعان، 70 عاماً، «شيعت»، ت: 66655528.

حمود جعيلان مبارك الدغباسي، 75 عاماً، «شيع»، ت: 99055232، 97966876.

حكيمة نغماش صغير، أرملة، علي ثامر صغير الفضلي، 75 عاماً، «شيعت»، ت: 65883333، 65555665، 99071666.

شيخة حمود مشعان الهاجري، زوجة، مشعان ذواد مشعان الهاجري، 60 عاماً، «شيعت»، ت: 50650505، 65050441.

يوسف عامر محمد العميري، 66 عاماً، «شيع»، ت: 66769949، 55586398.

حمود سعود الطويح المطيري، 77 عاماً، «شيع»، ت: 99394774.

ترفه فهيد غشام، أرملة، نشمي فراج الغشام الشمري، 72 عاماً، «شيعت»، ت: 99619515.

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