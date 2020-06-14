وفيات يوم الاحد 14 يونيو 2020

مريم يعقوب الشراح: 72 عاما – شيعت، الرجال،ت: 97862955.

دانة عبدالله سالم الطويل: 70 عاما – شيعت، الرجال،ت: 55566990.

أحمد رياض عبدالرضا الهزيم: 29 عاما – شيع، الرجال،ت: 66669648.

علي عبد الحسين محمد غلوم: 49 عاما – شيع، الرجال،ت: 67777537.

سليمان روضان حمود الروضان: 76 عاما – شيع، الرجال،ت:66666804.

رضيه عبدالرضا حسين تقي، أرملة صالح عبدالرسول الصفار: 68 عاما – شيعت، الرجال،ت: 97964593 ، 55731313.

مكي عبدالله علي الحجيرات: 85 عاما – شيع، الرجال،ت: 99761103 ، 65199088 ، 94902224.

سهيلة يوسف سالم بوغيث، زوجة أحمد عبدالله المريخي: 60 عاما – شيعت، الرجال، ت: 99608282 ، 66611676 ، 99331302.

حصة عيد علي، أرملة عبدالهادي سعيد الهاجري: 76 عاما – شيعت، الرجال، ت: 97876686 ، 97853087.

جواهر محمد رضا، أرملة نصير قمبر محمد جعفر: 98 عاما – شيعت، الرجال، ت:99625871.