وفيات يوم الاربعاء 17 يونيو 2020

جلوي شنار جلوي المطيري، 78 عاماً، «شيع»،ت: 99390044.

خالد محمد الدلامة، 68 عاماً، «شيع»،ت: 99499187، 55228285.

شاهر محسن فراج الاصقه المطيري، 79 عاماً، «شيع»،ت: 55048837، 66655017.

حمد محمد سعد الحمد الحليله، 63 عاماً، «شيع»،ت: 60619091، 55352245.

حمود مزعل عواد العتيبي، 70 عاماً، «شيع»،ت: 97878680، 99008006.

قدرية عبدالله علي الغيث، زوجة/ سالم علي ناصر بورسلي، 81 عاماً، «شيعت»،ت الرجال: 97197185، 55525400، 55939595، نساء: 51695979، 99677844.

نادية عبدالمحسن معتوق الماجد، زوجة/ جاسم محمد بن عوض، 58 عاماً، «شيعت»،ت رجال: 99036758، 99003434، نساء: 99763530، 98888939.

مبارك سعد إبراهيم الحوطي، 87 عاماً، «شيع»،ت: 94937007، 90098855.

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