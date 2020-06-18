وفيات يوم الخميس 18 يونيو 2020

سلمان مطلق الغافل العنزي، 63 عاماً، «شيع»، ت: 99078102

أحمد يوسف بهبهاني، 79 عاماً، «شيع»، ت: 99394440

عالية حسن عزيز العنزي، زوجة/ شهاب جهاد متعب العنزي، 56 عاماً، «شيعت»، ت: 99566544، 90909956

فاطمة عبدالله محمد القطان، أرملة/ إبراهيم عبدالكريم الروضان، 67 عاماً، «شيعت»، ت: 96060563

شاكر عواد خلف الموينع الفضلي، 67 عاماً، «شيع»، ت: 67777712، 69992228

عبير محمد حسن القلاف، 45 عاماً، «شيعت»، ت: 66336331

عبدالله فارس راشد المسبحي، 83 عاماً، «شيع»، ت: 66505040

إبراهيم يعقوب يوسف الثويني، 59 عاماً، «شيع»، ت: 99288109

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