وفيات يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020

رباب محمد علي الصراف، أرملة حمزة عباس علي الصراف: 93 عاماً ، شيعت، ت: 66620070.

هنديه رجا سالم الساير، أرملة محمد عبدالله الخلف السعيد: 68 عاماً ، شيعت، ت: 66698745.

الهام عبدالرحيم ظاهر حبيب، زوجة جاسم محمد افهمي نزاد، 52 عاماً ، شيعت، ت: 66770085

داوود سلمان عبدالله مشيلح المرزوق: 49 عاماً، شيع، ت:94974999.

بدرأحمد زيد نافع ابراهيم العليان: 39 عاماً، شيع، ت: 99965644.

علي أحمد حيي الحيي: 77 عاماً، شيع، ت: 98933855 ، 99757713.

صنته عيد صعنين ملوح العازمي، أرملة هادي صالح الصواغ العازمي، 89 عاماً ، شيعت.

ناصر محمد الرقيب، 54 عاماً، شيع، ت: 55656882، 99031722.

هنوف محمد عائد الشمري، 54 عاما ، شيعت، ت: 51588333.