ورش تدريبية متخصصة لطلبة الدراسات العليا عن بعد بكلية الشريعة

أعلن العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا د.عبدالله عوض العجمي أنه وفي إطار سعي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومجال الشريعة التابع لكلية الدراسات العليا لتطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا بما يسهم في تحسين مستواهم العلمي ويساعدهم في ضبط مهارات كتابة أطروحاتهم ورسائلهم الجامعية قام مكتب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بالتعاون مع مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بتنظيم (8) ورش تدريبية متخصصة لعدد من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين في العلوم الشريعة ومناهج البحث على مستوى العالم العربي.

برنامج زوم

وأشار العجمي أن هذه الورش سيتم بثها كل يوم سبت ولمدة (8) أسابيع عبر برنامج زوم أحد البرامج والمنصات المتخصصة في نقل المحاضرات والاجتماعات والندوات عن بعد.

الإعلان والتسجيل

وأوضح أيضًا أنه سيتم الإعلان عن موضوع الورش العلمية يوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً من كل أسبوع في حساب مكتب الدراسات العليا في الكلية وحساب مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية على التويتر ، كما سيتم الإعلان عن رابط التسجيل يوم الخميس الساعة 10 مساءً من كل أسبوع في ذات الحسابات.

عناوين الورش

كما صرح أن هذه الورش تختص بكتابة الرسائل الجامعية من اختيار الموضوع وعقد السمينار إلى المناقشة على النحو التالي:

مهارة كتابة وعرض السيمنار في الرسائل العلمية 27/6/2020

الملحوظات العلمية في منهجية كتابة الرسائل العلمية. 4/7/2020

مهارة التعامل مع كتب المذاهب الأربعة. 11/7/2020

مهارة كتابة البحث الفقهي المقارن. 18/7/2020

مهارة كتابة البحث الاقتصادي.25/7/2020

مهارة تحقيق المخطوطات. 1/8/2020

مهارة الاستعداد لمناقشة الرسائل العلمية. 8/8/2020

مهارة استخدام الخرائط الذهنية في الرسائل الجامعية15/8/2020