وفيات يوم السبت 27 يونيو 2020

عبدالمحسن عبدالله السيد الطبطبائي، 87 عاماً،«شيع»،ت، 97667769، 99999942.

دهش عوض بشير الشمري، 76 عاماً،«شيع»،ت: 99950050، 99764434.

فايزة سليمان، أرملة، عيد علي البحيري، 85 عاماً،«شيعت»،ت: 97544440.

نجيبة حجي يوسف الحجي، أرملة، عبدالله علي عبدالله الشهاب، 81 عاماً،«شيعت»،ت: 90088055، 99712080.

هيا فرج عيد الهبله، أرملة، ناصر مبارك فارس الرشيدي، 79 عاماً،«شيعت»،ت: 99377112، 99487761.

عبدالرزاق سعد علي الدبوس، 54 عاماً،«شيع»،ت: 66344922، 50519781.

زامل رجا نايف الرشيدي، 75 عاماً،«شيع»،ت: 99855896.

عبدالعزيز صالح حمد الريش، 80 عاماً،«شيع»،ت: 99086277، 66383836.

فاطمة سالم خلف العورين، أرملة، غثيث مطلق الحسيني، 75 عاماً،«شيعت»،ت: 69989977، 97472444.

مريم أحمد علي الكندري، أرملة، عبدالله محمد قاسم الكندري، 68 عاماً،«شيعت»،ت: 97840939، 97406323.

محمد حسين رضا الشطي، 84 عاماً،«شيع»،ت: 96060631، 99966052.

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