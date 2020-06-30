وفيات يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020

شيخة يوسف فرج العميري، 25 عاماً، «شيعت»،ت: 97449914.

سعاد صالح حمدان العدواني، 52 عاماً، «شيعت»،ت: 99668465، 99713567.

فاطمة محمد مختاري، زوجة، ناجي مسعود عبدالله، 72 عاماً، «شيعت»،ت: 99223771، 99440402.

علاء سعيد محمد الحسن، 54 عاماً، «شيع»،ت: 98807111.

جاسم علي محمد البلوشي، 70 عاماً، «شيع»،ت: 99858800، 99929963.

عيد عبيسان فرحان الحربي، 80 عاماً، «شيع»،ت: 99446890،، 99884766.

مرزوقة سالم حمود معلث، زوجة، عبدالله راضي بولبقه، 60 عاماً،، «شيعت»،ت: 99442446.

خليفة جاسم علي قاسم، 80 عاماً، «شيع»،ت: 51051085.

أحمد عمران أحمد القلاف، 78 عاماً، «شيع»،ت الرجال: 66242001، 66686264، 65888588، نساء: 66094477.

معصومة عبدالحميد الحمر، زوجة، محمد غلوم حاجي عبدالله، 65 عاماً، «تشيع الخميس»،ت: 99599591.

رقية دهام السيف، أرملة، محمد جاسم محمد العماوي، 87 عاماً، «شيعت»،ت: 66284486، 50222458.

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