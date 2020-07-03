وفيات يوم الجمعة 3 يوليو 2020

عائشة عبدالله محمد بوحمره، أرملة، سليمان على المسيليم، 85 عاماً، شيعت،ت: 99606802،99833607.

حياه علوان محمد اكروف، 81 عاماً، شيعت، ت:94044243.

ناصر محمد خليفة بوعركي، 68 عاماً، شيع، ت: 99819510.

يوسف صالح احمد بندر، 46 عاماً، شيع، ت: 67766525،66552050.

عبد الله يوسف حسن الشطى، 60 عاماً، ت:98807759، 99733613،55899897.

حصه محمد حسن رضا، زوجة ، يوسف فزع الشمرى، 49 عاماً، شيعت، ت:97117698، 99423016، 99993616.

عبد المحسن سالم الهارون، 79 عاماً، شيع، ت: 99703204، 97166633.

خالد عبدالعزيز المقيصيب، 85 عاماً، شيع، ت: 92204407، 99750621.