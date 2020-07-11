وفيات يوم السبت 11 يوليو 2020

ثنيان جاسم محمد العثمان، 69 عاماً، «شيع»، ت: 65555446، 66259172.

دلال قبلان براك العازمي، زوجة، صالح محمد سمري العازمي، 51 عاماً، «شيعت»، ت: 66063930، 97135698.

نوره عبدالوهاب محمد الصانع، أرملة، محمد راضي الصانع، 82 عاماً، «شيعت»، ت: 66284800، 25337917.

مديحة علي عباس زكريا، 61 عاماً، «شيعت»، ت: 99597488، 66457798.

إبراهيم عبدالجبار سلطان أحمد،، 65 عاماً، «شيع»، ت: 99013166، 66008804.

عائشة جاسم حسن الرياشي، أرملة، حميد محمد الشهاب، 82 عاماً، «شيعت»، ت: 66536317، 97103003، 99746407.

عبدالله نجم عبدالله المزيدي، 77 عاماً، «شيع»، ت: 66393020، 97878080.

سعود يوسف عبدالرحمن الدعيج، 29 عاماً، «شيع»، ت: 66067007، 66680802.

حمزة عبدالله حاجي شكر الله، 76 عاماً، «شيع»، ت: 99829237، 25398052.

موسى عبدالحسين حاجي بهمن، 67 عاماً، «شيع»، ت: 55545671، 99794297.

حسن ماجد السيد نور الشماع، 67 عاماً، «شيع»، ت: 99809400

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