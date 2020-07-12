وفيات يوم الاحد 12 يوليو 2020

فاطمة أحمد جمعه العلي الأنصاري، زوجة خليفة علي سليمان المولي: 60 عاما ـ شيعت، ت: 90005275

خلود يوسف عبدالله العامر، أرملة عبدالله عبدالعزيز الرشيد: 65 عاما ، شيعت، ت: 90001020، 95555965.

فهد علي محمد الغنام: 95 عاما ـ شيع ،ت: 99714446 ، 50136999

شيخة ناصر إبراهيم اللهيدي، أرملة يوسف عبدالله الكيشان: 80 عاما ـ شيعت، ت: 99021139، 97401179، 99086312.

محمد خليفة فهد الدعي: 76 عاما، شيع،ت: 55010018.

تهاني صالح عبدالوهاب الرومي، أرملة عيسى إبراهيم العثمان الراشد، 58 عاما، شيعت.

حافظ حسن علي عبدالمحسن بوحمد: 69 عاما ـ شيع، ت: 50699544.