وفيات يوم الاثنين 13 يوليو 2020

خالدة عبدالرزاق رزوقي: 85 عاماً، شيعت، ت: 99086226 ، 99032842.

رقية خالد السدرة، زوجة بدر ناصر الحربان: 78 عاماً ، شيعت،ت: 99799700، 99668207.

خيرية علي درويش: 77 عاماً ، شيعت،ت: 99623532.

خالد إبراهيم الخريف الناشي: 84 عاماً ، شيع،ت : 97900426 ، 55250226.

راشد أحمد الرويشد: 90 عاماً ، شيع، ت: 99747967

داليا خالد حمد الرجيب: 39 عاما ، شيعت،ت: 55559067، 94044444.

سيف مبارك عويمر العازمي: 89 عاما ، شيع،ت: 66799770

هنوف عابر سوعان، أرملة صالح علي محارب العنزي: 74 عاما ، شيعت، ت: 66334797 ، 60914640.

عبدالله العيسى الخالد: 84 عاما ، شيع، ت: 99780097.

نوير مسلم منصور المطيري، أرملة عبدالله محده فراج المطيرات: 82 عاما ، شيعت،ت: 94964650.

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