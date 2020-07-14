وفيات يوم الثلاثاء 14 يوليو 2020

صديقة محمد علي بوعباس، 62 عاماً، «شيعت»،ت: 66712121، 66147788

بدور محمد عبدالعزيز العبدالرزاق، أرملة، بدر سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، 87 عاماً، «شيعت»،ت: 99017029، 99017028

نوره شليوط سالم، زوجة، مناحي نافع سالم العنزي، 80 عاماً، «شيعت»،ت: 96666205، 50176989

عبدالله حسين إبراهيم الأنصاري، 94 عاماً، «شيع»،ت: 99944752

لطيفة محمد فهد المالك، زوجة، عيسى حسين العميري، 50 عاماً، «شيعت»،ت: 97812161، 96943874، 94434548، 99232664

عبدالعزيز عبدالله غنام مقير الحربي، 53 عاماً، «يشيع التاسعة من صباح الأربعاء بمقبرة الجهراء»،ت: 55553711، 55588066

بدر ناصر طميان، 79 عاماً، «شيع»،ت: 99733332، 66833322

• هدى علي حسن علي، زوجة، هاني بدر المطرود، 34 عاماً، «شيعت»،ت: 97808522

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