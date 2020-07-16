وفيات يوم الخميس 16 يوليو 2020

عبدالله يحيى صالح اليحيى، 75 عاماً، «شيع»، ت: 99822269

محمد جاسم غلوم حسين، 67 عاماً، «شيع»، ت: 99744714

نعيمة حمد حمود الخميس، أرملة، حمد عبدالكريم الخميس، 88 عاماً، «شيعت»، ت: 99064002، 66600676

خديجة علي إبراهيم، زوجة، علي يوسف أحمد الأنصاري، 77 عاماً، «شيعت»، ت: 66920099، 99888911

عبدالله إسماعيل اغا بهبهاني، 85 عاماً،«شيع»، ت: 99607510، 99041961

حسنا برهان عويد العنزي، أرملة، مروح فرحان حسان العنزي، 83 عاماً،«شيعت»، ت: 94955444، 50000960

غرينيق نخيلان صقر، أرملة، صالح صقر المطيري، 74 عاماً، «شيعت»، ت: 99855053

يعقوب يوسف عبدالله المهنا، 66 عاماً، «شيع»، ت: 55440015، 99820883

إبراهيم نجم عبدالله، 80 عاماً، «شيع»، ت: 67010777

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