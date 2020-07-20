وفيات يوم الاثنين 20 يوليو 2020

مريم احمد عبدالله احمد زوجة / عبدالله زيد محمد الخلف 61 عاماً «شيعت»، ت: 99652001 – 99639044.
فوزي صقر راشد الأرملي 67 عاماً «شيع»، ت: 97538833.
صباح سيد خلف سيد علي أرملة / فيصل إسماعيل خلف القلاف 55 عاماً «شيعت»، ت: 50105679 – 99517779.
سيد عباس سيد علي سيد ناصر الصالح 80 عاماً «شيع»، ت: 99839633.
مريم محمد عبدالله الجلاهمة أرملة/ سليمان عبدالله الهاجري 71 عاماً «شيعت»، ت: 66877005 – 99399516.
خالد عبدالله صنت البراعصي 48 عاماً «شيع»، ت: 99751585.
شيخة أحمد محمد العطية زوجة/ مكي أحمد الصيرفي 74 عاماً «شيعت»، ت: 60000380 – 90005058.
أضف تعليق