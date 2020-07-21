وفيات يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

طلال أحمد حسن حسين حسن، 49 عاماً، «شيع»، ت: 99220092، 97141212

صنيتان فلاح ناصر المطيري، 81 عاماً، «شيع»، ت: 66788891

محمد ابجاد فارس الشامي، 66 عاماً، «شيع»، ت: 99672255

سعود عبدالعزيز علي الفرحان، 36 عاماً، «شيع»، ت: 52525273

فضيلة عبدالله غلوم العلي، 63 عاماً، «شيعت»، ت: 99041659

ساير سالم سعد الشمري، 80 عاماً، «شيع»، ت: 99799755

إبراهيم شريدة زيد الشريدة، 75 عاماً، «شيع»، ت: 97131818

عدنان حسين خلف الموله، 83 عاماً، «شيع»، ت: 99606033،، 99686813، 99816106

جاسم جراغ كاظم جراغ الحداد، 60 عاماً، ،«شيع»، ت: 99228831

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